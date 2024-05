Amazon bestellt «Young Sherlock»-Serie von Guy Ritchie

Hero Fiennes Tiffin spielt Hauptrolle in «Young Sherlock»

Die Show mit dem Titel «Young Sherlock» wird beschrieben als «eine respektlose, actiongeladene Origin–Geschichte von Sir Arthur Conan Doyles geliebtem Detektiv». Die «explosive Neuinterpretation» handelt vom 19–jährigen Sherlock Holmes, der an seiner Universität in Oxford in einen Mordfall verwickelt wird. Zu diesem Zeitpunkt sei die Kultfigur noch «roh, ungefiltert und ungeformt» und stürzt sich «ohne jegliche Disziplin» in seinen ersten Fall überhaupt. Holmes soll es hier mit einer «weltumspannenden Verschwörung» zu tun bekommen, «die sein Leben für immer verändern wird».