Im Rahmen des Amazon Prime Day hoffen wieder viele kräftig sparen zu können. Der Versandriese veranstaltet sein bekanntes Shopping-Event in diesem Jahr am 12. und 13. Juli. Für 48 Stunden gibt es auf der Plattform Angebote aus unterschiedlichsten Produktkategorien - darunter Elektronik- und Haushaltsartikel, Mode sowie Spielzeug und weitere Artikel. Los geht es am Dienstag um Mitternacht.