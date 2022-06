Amazon Prime Video macht Mona Kastens Bestseller «Save Me» zur Serie

«Save Me ist eine Geschichte voller Liebe, Verrat und Glamour. Preisgekrönt, von Millionen Leserinnen geliebt - und bald bei Prime Video zu sehen», erklärt Philip Pratt in einer Mitteilung. «Wir freuen uns, Mona Kastens Bestseller-Roman gemeinsam mit UFA Fiction als sechsteilige romantische Drama-Serie umzusetzen», so der Leiter der deutschen Originals bei Amazon. 2023 soll die Serie in über 24 Ländern auf Abruf verfügbar sein.