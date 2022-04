Amazon startet kostenlosen Streamingdienst in Deutschland

Der kostenlose Streamingdienst IMDb TV von Amazon wird am 27. April in Amazon Freevee umbenannt, wie der Konzern mitteilt. Gleichzeitig kündigt der Versandriese an, dass Amazon Freevee noch in diesem Jahr auch in Deutschland verfügbar sein wird. Ein genauer Termin für die hierzulande neue Konkurrenz für Netflix, Apple TV+, Disney+ und Co. ist aber noch nicht bekannt.