Amazon startet linearen Sender: Die wichtigsten Infos

Welche Inhalte gibt es zu sehen?

Los geht es Amazon zufolge unter anderem mit den beiden ersten Episoden der neuen «LOL: Last One Laughing»–Staffel, die zur Primetime gezeigt werden. Diese sind ab dem 17. April ebenfalls wie gewohnt über den Streamingdienst abrufbar. Jeweils zwei der insgesamt sechs Episoden sind dann an den folgenden Donnerstagen erneut ab 20:15 Uhr auf dem linearen Sender zu sehen. Entsprechend werden die Folgen wöchentlich zum Abruf bereitgestellt.