Amazon stellt Freevee ein: Was ändert sich für Kunden?

«Um Kunden ein einfacheres Seherlebnis zu bieten, haben wir beschlossen, das Freevee–Branding auslaufen zu lassen», erklärt der Sprecher. «Die für Prime–Mitglieder verfügbaren Inhalte bleiben unverändert, und ein umfangreiches Angebot an kostenlosen Streaming–Inhalten wird auch für Nicht–Prime–Mitglieder weiterhin verfügbar sein», heisst es. Dem Bericht zufolge werden entsprechende Inhalte künftig unter der Bezeichnung «Watch for Free» gebündelt. Ob das Ganze auch in Deutschland so heissen wird, ist derzeit nicht bekannt, denkbar ist beispielsweise eine Wendung wie «Kostenlos anschauen». Vermutlich wird auch weiterhin Werbung eingeblendet.