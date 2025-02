Amazon übernimmt Kontrolle über James Bond: So reagiert Daniel Craig

Bond–Bombe: Amazon übernimmt kreative Kontrolle

Am Donnerstag schlug eine Nachricht via «Variety» wie eine Bombe in der Filmwelt ein. Barbara Broccoli und Michael G. Wilson ziehen sich aus dem operativen Bond–Geschäft zurück. Die Tochter von Albert R. Broccoli (1909–1996), dem Mitbegründer der 007–Filmreihe, und ihr Halbbruder hatten sich seit Mitte der 1990er um die künstlerische Ausrichtung der Bond–Filme gekümmert.