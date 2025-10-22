Amazon zahlte nur 20 Millionen Dollar für James Bond

Die britische Steuererklärung von EON Productions für das Jahr 2024 gibt die Gesamtvergütung allerdings mit 20 Millionen Dollar an. Für eine der wertvollsten Film–Franchises der Welt erscheint die Summe absurd gering. Zum Vergleich: Der letzte Bond–Film «Keine Zeit zu sterben» spielte allein weltweit über 770 Millionen Dollar ein. Dass Amazon die Rechte am gesamten Franchise für weniger als drei Prozent dieser Summe bekommen haben soll, erscheint unglaubwürdig.