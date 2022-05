Amber Heard bekommt täglich «Hunderte Morddrohungen»

Morddrohungen gegen Tochter von Amber Heard

Auch gegen ihre einjährige Tochter Oonah Paige Heard würden diese Drohungen ausgesprochen. «Die Leute wollen mein Baby in die Mikrowelle stecken», sagt Heard weiter. Ausserdem mache man sich über sie lustig, obwohl sie das Opfer sei und von Depp missbraucht wurde. Die Erfahrungen nennt sie «beängstigend, schmerzhaft und erniedrigend». Sie habe so etwas zuvor in ihrem Leben noch nie durchmachen müssen. Auch sie sei ein Mensch und das, was ihr widerfahre, würde absolut niemand verdienen.