Amber Heard & Johnny Depp: Was bedeutet das Urteil für ihre Zukunft?

Die Filmkarriere von Amber Heard mag im direkten Vergleich deutlich überschaubarer sein, auch sie ist aber schon seit rund 18 Jahren im Geschäft. Den grössten Erfolg feierte sie erst 2018 dank des DC-Streifens «Aquaman», auch in Teil zwei der Comic-Verfilmung, der 2023 ins Kino kommen soll, wird sie wieder die Figur Mera verkörpern. Mit Ausnahme dieses Blockbusters ist aber auch ihr Terminkalender recht leer. Ein Independent-Film namens «In The Fire» befindet sich laut Branchenseite «IMDB» in der Postproduktion, ein weiterer («Run Away with Me») in der frühen Planungsphase.