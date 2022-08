Amber Heard tauscht Teile ihres Anwaltsteams aus

In einem Statement sagte Bredehoft, dass es der perfekte Zeitpunkt sei, «den Stab weiterzureichen». Sie habe ihre Sorgfaltspflicht erfüllt und sichergestellt, dass das neue Team auf dem neuesten Stand sei. In einem Statement der neuen Kanzlei heisst es: «Wir begrüssen die Gelegenheit, Frau Heard in diesem Berufungsverfahren zu vertreten, da es sich um einen Fall mit wichtigen Auswirkungen auf den ersten Verfassungszusatz für ganz Amerika handelt.» Sie seien zuversichtlich, dass das Gericht den Namen Heards reinwaschen werde.