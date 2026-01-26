Amber Heard über Johnny-Depp-Prozess: «Ich habe meine Stimme verloren»

Jahrelanges Tauziehen vor Gericht

2016 hatte Amber Heard nach nur 15 Monaten Ehe die Scheidung von Johnny Depp eingereicht und eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt beantragte. Die beiden einigten sich auf einen Vergleich über sieben Millionen Dollar. Der eigentliche Rechtsstreit begann dann 2018, als Depp «The Sun» verklagte, weil ihn das Boulevardblatt als «Frauenschläger» bezeichnet hatte. Heard sagte als Zeugin gegen ihren Ex–Mann aus. 2020 verlor Depp den Prozess, das Gericht stufte die Behauptungen der Zeitung als «im Wesentlichen wahr» ein. Im März 2019 hatte Depp zudem seine Ex–Frau persönlich wegen eines Meinungsartikels in der «Washington Post» verklagt.