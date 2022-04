Amber Heard verspürt vor Prozess gegen Johnny Depp «grossen Schmerz»

Sie werde für die kommenden Wochen offline sein, schreibt Heard in einem Beitrag. Wie ihre Follower vielleicht wüssten, werde sie in dem US-Bundesstaat ihrem Ex-Mann vor Gericht gegenüberstehen. «Johnny verklagt mich für ein Meinungsstück, das ich für die ‹Washington Post› geschrieben habe, in dem ich von meinen Erfahrungen mit Gewalt und häuslicher Gewalt erzähle», schreibt die Schauspielerin. Die Rede ist von einem Beitrag aus dem Jahr 2018.