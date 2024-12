Amber Heard wird zum zweiten Mal Mutter

Ob das Kind erneut per Leihmutterschaft ausgetragen wird, gab der Sprecher nicht bekannt. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter schrieb Heard in einem Instagram–Post, dass sie vier Jahre zuvor «entschieden habe, dass ich ein Kind will» und «es auf meine eigene Art und Weise machen will». Sie wisse, «wie radikal es für uns als Frauen ist, über einen der grundlegendsten Teile unseres Schicksals auf diese Weise nachzudenken» und hoffe, «wir kommen an einen Punkt, an dem es normal ist, keinen Ring zu wollen, um eine Krippe zu haben».