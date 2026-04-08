«Ambitionierteste Show»: Sabrina Carpenter ist bereit für Coachella

Am selben Tag veröffentlichte sie damals ihren Song «Espresso», der viel zu ihrem grossen Durchbruch beitrug. «Das war ein wirklich besonderer Tag für mich. Ich durfte diesen Song zum ersten Mal beim Coachella spielen. Und jetzt, zwei Jahre später, sind wir zurück», erinnert sie sich im Gespräch. Der diesjährige Auftritt sei eben gerade besonders, weil er all die folgenden Songs feiern werde, «und wie viele Leben sie geführt haben, seit sie erschienen sind.» Seit «Espresso» hat Carpenter zwei Studioalben veröffentlicht, «Short n‹ Sweet» sowie «Man›s Best Friend».