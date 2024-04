«American Idol»-Star Mandisa gestorben

Die Nachricht über den plötzlichen Tod der Musikerin verbreitete der christliche Radiosender K–Love. Demnach war Hundley am 18. April in ihrem Zuhause in Nashville leblos aufgefunden worden. David Pierce, Chef des Radios, teilte in einem Statement mit: «Ihre Freundlichkeit war episch, ihr Lächeln elektrisierend, ihre Stimme gewaltig, aber das war kein Vergleich zu der Grösse ihres Herzens.»