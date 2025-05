American Music Awards: Janet Jackson überrascht mit dem Bundesadler

Damit konnte im Vorfeld irgendwie niemand so richtig rechnen: Die diesjährigen American Music Awards standen irgendwie auch im Zeichen Deutschlands. Dafür sorgten – etwas erwartbar – Heidi Klum (51) und – völlig überraschend – auch Janet Jackson (59). Letztere nutzte die sogenannten AMAs, um zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder live in einer TV–Show aufzutreten. Zusätzlich wurde ihr der Icon Award überreicht. «Ich bin geehrt und dankbar», sagte die Schwester von Michael Jackson (1958–2009). Das Besondere: Janet trug bei ihrem Auftritt unter einer weissen Bomberjacke tatsächlich ein Top, das in der Mitte den deutschen Bundesadler zierte.