«American Psycho» wird 25: Kultfilm erscheint relevanter denn je

Hollywood hat in der Vergangenheit schon einige pechschwarze Komödien über die Finanzwelt hervorgebracht. Etwa zuletzt «The Wolf of Wall Street» oder «The Big Short». Auch die als besonders gierig und seelenlos empfundenen 1980er Jahre an der Wall Street waren in Oliver Stones (78) im Jahr 1987 erschienenen Klassiker «Wall Street» Thema. Ein Werk wie Mary Harrons (72) «American Psycho», das in ebenjener Dekade der Gier und Oberflächlichkeit spielt, sucht dennoch in der US–Filmgeschichte seinesgleichen.