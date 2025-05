amfAR-Gala: James Franco und Izabel Pakzad geniessen Pärchenabend

Die stargespickte Spendenveranstaltung der American Foundation for AIDS Research, die im Rahmen der Filmfestspiele im edlen Hotel du Cap Eden–Roc in Antibes stattfand, wollte sich das Paar, das seit 2017 liiert ist, wohl nicht entgehen lassen. Die beiden kamen in glamourösen Looks und setzten dabei auf elegantes Schwarz. Während Franco klassisch einen Anzug mit Fliege wählte, setzte seine Partnerin auf ein etwas extravaganteres Outfit. Die trägerlose Bustier–Robe mit tiefem Ausschnitt sorgte durch Cut–outs an der Taille und transparentem Stoff am Bauch für einen aufregenden Look.