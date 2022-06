Wer ist Amir El-Masry?

Amir El-Masry ist ein in Kairo geborener und in London aufgewachsener Schauspieler, der in der Miniserie «The Night Manager» an der Seite von Tom Hiddleston (41) 2016 zum ersten Mal von sich Reden machte. Zuletzt verkörperte er unter anderem in dem Drama «Limbo» einen syrischen Asylbewerber, der auf einer kleinen schottischen Insel lebt. Dafür bekam er den BAFTA Scotland Acting Award. In «Der Aufstieg Skywalkers», der neunten Episode der «Star Wars»-Filmreihe, spielte El-Masry ausserdem Commander Trach.