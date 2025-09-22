Amira Aly feiert Dessous-Debüt als neues Gesicht von Lascana

Beruflich wie privat läuft es derzeit rund: Ihr Traumhaus ist fertig, im TV moderieren Sie gemeinsam mit Christian und jetzt auch noch ein neuer Werbevertrag. Wie erleben Sie diese Zeit?

Aly: Es fühlt sich tatsächlich alles gerade sehr gut an. Der Hausbau war herausfordernd, aber es erfüllt mich mit Stolz, dass ich mit meiner Familie bald in unser ganz persönliches Traumhaus einziehen darf. Ein absoluter Lebenstraum geht damit in Erfüllung und ich freue mich schon unendlich auf unser erstes Weihnachtsfest dort. Auch beruflich gab es in diesem Jahr so viele spannende und neue Herausforderungen, die ich in vollen Zügen genossen habe. Einer meiner Träume war es immer eine Kampagne zu shooten und dass es dann noch für so eine starke Marke wie Lascana ist, hat mich besonders gefreut.