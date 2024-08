Amira Aly freut sich, den Namen Pocher abgelegt zu haben

«In diesem Format darf man seinen Gewinn behalten. Das werde ich auch tun», hatte sie auch der «Bild» erzählt. Das Geld wolle sie in ein Haus stecken, dass sie für sich und ihre beiden Söhne in Köln baut. Dabei stichelte sie auch gegen ihren Ex. Jener bezahle «entgegen seiner öffentlichen Behauptungen» nichts für die gemeinsamen Kinder. Sie wolle mit dem Geld die Einrichtung der Kinderzimmer und weitere Rechnungen begleichen, «die anfallen, wenn du alleinerziehende Mutter bist». Pocher konterte in einer Instagram–Story unter anderem wenig charmant: «Rechnen war noch nie ihre Stärke...»