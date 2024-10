Amira Aly: Mit Ex Oliver Pocher gibt es «noch keine Konstante»

Mit den Angriffen ihres Ex–Partners, der sie auch rund ein Jahr nach der Trennung immer wieder in Storys auf Instagram markiere, befasse sie sich gar nicht mehr. «Es ist mir ehrlich gesagt alles so egal geworden. Ich gucke da nicht hin, ich höre da nicht hin, ich lese es mir noch nicht mal mehr durch. Es ist wirklich so unwichtig geworden», beteuert Aly.