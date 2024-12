Amira Aly und Christian Düren: Verliebter Auftritt in München

Toni Garrn feiert Weihnachten in Afrika

Die glamouröse Gala auf Schloss Nymphenburg stand ganz im Zeichen von Supermodel Toni Garrn (32) und ihrer Stiftung «Toni Garrn Foundation». Die Hamburgerin unterstützt Projekte für die Chancengleichheit von Frauen und Kindern in afrikanischen Ländern. Besonders am Herzen liegt ihr die Aufklärungsarbeit, erklärt sie im Interview. «Nicht in allen Communitys ist es akzeptiert. Mir ist es ganz wichtig, dass an unseren Schulen die Jungs und die Mädchen aufgeklärt werden», so Garrn. Sogar die Weihnachtstage werde sie in Afrika verbringen – für das nächste Jahr wünsche sie sich, noch mehr Reisen auf den Kontinent unternehmen zu können.