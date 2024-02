Amira Pocher berichtet von der ersten Panikattacke ihres Lebens

Amira Pocher: «Ich hab' so eine Panikattacke bekommen»

Der Vorfall ereignete sich demnach vor einigen Jahren auf dem Rückflug aus dem Urlaubsparadies Mallorca nach Köln. Im Flieger habe sich Comedian Oliver Pocher noch vor dem Start mit einem seiner Kinder über Flugzeugabstürze unterhalten, als es bei der schwangeren Amira passierte. «In dem Moment ist komplett ein Schalter bei mir um, ich hab‹ so eine Panikattacke bekommen. Meine erste in meinem Leben, ich hab› geweint, ich bin einfach nur aufgesprungen», erzählt die Influencerin in der neuen Folge von «Liebes Leben».