Amira Pocher: Ihr Bruder ist ihr mit Ex Oliver Pocher «fremdgegangen»

Inzwischen könne sie gut damit umgehen, dass ihr Bruder und ihr Ex noch so viel Zeit miteinander verbringen. Doch das sei nicht immer so gewesen. So habe sie sich angesichts manch einer fiesen Spitze vom Ex schon gefragt: «Wie kannst du mit dem da einen Film gucken, wenn du weisst, was der gerade öffentlich mit mir macht?»