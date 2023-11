Amira Pocher: Keine weiteren Äusserungen mehr zur Trennung

Nachdem in der ersten Folge der Fokus ganz klar auf der Trennung von Oliver Pocher (45) lag, richten Amira Pocher (31) und ihr Bruder Hima Aly (33) die Aufmerksamkeit in der zweiten Folge in ihrem neuen gemeinsamen Podcast «Liebes Leben» auf ihre Geschwister–Beziehung. Dabei macht Amira ihrem Bruder auch ein grosses Kompliment: «Nach den Kindern bist du der wichtigste Mensch in meinem Leben.» Aber natürlich kommen die Geschwister auch nicht umhin, über die Reaktionen auf die erste Podcast–Folge zu sprechen.