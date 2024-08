Amira Pocher: Romantisches Urlaubsbild mit Christian Düren

Lange machten sie ein Geheimnis um ihre frische Beziehung, doch mittlerweile stehen Amira Pocher (31) und «taff»–Moderator Christian Düren (34) als Paar voll in der Öffentlichkeit. So zeigte die Ex–Ehefrau von Oliver Pocher (46) schon vor einigen Tagen ihren neuen Partner in einer Instagram–Story nach einer schweisstreibenden Fitnesseinheit. Jetzt hat die 31–Jährige auch ein romantisches Urlaubsbild gepostet, das sie mit Düren in ihrem Heimatland Österreich bei einer Bergwanderung zeigt.