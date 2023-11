Amira Pocher: Rosenkrieg schlägt ihr auf den Magen

«Bin gerade nicht so sozial»

Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch geht es Amira Pocher offenbar nicht gut. Auf den Stress reagiert sie mit Rückzugswünschen. «Ich bin gerade nicht so sozial», sagte die Moderatorin. Sie bekomme schon Aggressionen, wenn sie jemand anrufe: «Lasst mich einfach in Ruhe. Am liebsten würde ich einfach den Flugmodus reinmachen».