Amira Pocher über die Schlagzeilen: Oliver Pocher geht «viel zu weit»

«Das ist mit Olli einfach nicht möglich»

«Dass Olli und ich es am Ende nicht geschafft haben, hat mich unendlich traurig gemacht», berichtet sie in dem Interview, das in der Ausgabe vom 16. November erscheint. «Die Trennung wurde zwar erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, bis es aber zu einer Trennung kommt, in der auch Kinder beteiligt sind, ist es ein sehr langer Prozess.» Sie habe auch «lange gebraucht», um mit der Trauer über die Trennung umzugehen. «Doch die Schlagzeilen der letzten Wochen zeigen mir, dass die Trennung einfach richtig war.» Dass ihr Ex immer wieder via Instagram, TV und Podcast gegen sie stichelt, kam für sie allerdings nicht völlig überraschend: «Ich wäre naiv, wenn ich nicht damit gerechnet hätte. Ich habe ja gesehen, wie er in der Vergangenheit über andere Ex–Partner in der Öffentlichkeit gesprochen hat.» Für sie steht fest: «Olli kann einfach nicht anders.» Er gehe da «leider Gottes auch wirklich sehr, sehr weit. Viel zu weit. Unserer Familie hätte ich das gerne erspart, aber das ist mit Olli einfach nicht möglich.»