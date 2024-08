Amira Pocher über ihre Scheidung: «Da krieg ich schon wieder Puls»

Oliver Pocher (46) hatte in seinem Podcast schon ausführlich über den Scheidungstermin am 29. Juli berichtet. Nun zieht Amira Pocher (31) nach. In ihrem Podcast «Liebes Leben»(exklusiv bei Podimo) spricht sie ihr Bruder Hima, der einmal mehr den Part des Stichwortgebers übernimmt, direkt auf die «After–Scheidungszeit» an. Auch wenn die Scheidung noch nicht rechtskräftig ist, die Papiere noch zugestellt werden müssen.