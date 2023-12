Amira Pocher: Wilde Weihnachtsfeier mit Oliver Pocher

Amira Pocher schützt ihr Herz mittlerweile «sehr gut»

In der 5. Folge geht es auch um Amiras Liebesleben in Teenager–Jahren. Ihre erste grosse Liebe sei «ein Arschloch» gewesen, berichtet sie. Nach einigen Monaten Beziehung hätte er ihr gesagt, er müsse für seinen Wehrdienst ins Ausland. Ein paar Tage später hätte sie ihn Hand in Hand mit einer Freundin gesehen. Sie hätte Jahre gebraucht, um damit abzuschliessen, so Amira. Und weiter: «Der Mann hat mir damals mein Herz gebrochen in alle Einzelteile. Kann mir heute nicht mehr passieren. Ich schütze mich sehr gut.»