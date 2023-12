Amira und Oliver Pocher: Sie wollte sich nicht mit ihm ins Auto setzen

In der ZDF–Spendenshow «Ein Herz für Kinder» trat Amira Pocher (31) seit der Trennung von Oliver Pocher (45) zum ersten Mal wieder auf einem roten Teppich in Erscheinung. Das Besondere: Auch ihr Noch–Ehemann war am 9. Dezember in Berlin vor Ort. In ihrem Podcast «Liebes Leben» (exklusiv bei Podimo) mit ihrem Bruder Hima (33) sprach sie nun über die Veranstaltung und erklärte, wie sie persönlich ihren Auftritt erlebte.