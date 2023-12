Amira und Oliver Pocher: So lief ihr Wiedersehen live im TV

Olaf Scholz überreicht das Goldene Herz an Holocaust–Überlebende

Insgesamt kamen an dem Abend 21.216.573 Euro für die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. «Ein Herz für Kinder» zusammen, die seit 45 Jahren besteht. In dieser Zeit flossen bereits mehr als 482 Millionen Euro in über 22.700 Projekte. Ein besonderer Höhepunkt war am 9. Dezember die Verleihung des Goldenen Herzen an Margot Friedländer (102). Die Überlebende und Zeitzeugin des Holocausts wurde für ihren Kampf gegen Antisemitismus ausgezeichnet. Den Preis überreichte ihr Bundeskanzler Olaf Scholz (65).