Amira und Oliver Pocher: Wird das ihr letzter gemeinsamer TV-Auftritt?

Amira (31) und Oliver Pocher (45) sind noch einmal gemeinsam in einer TV–Show zu sehen. Das Ex–Paar tritt beim diesjährigen «Wer wird Millionär? Prominenten–Special» am 16. November (20:15 Uhr) als Team an, wie der Sender RTL mitteilte. In Günther Jauchs (67) Show versuchen sie, die Million für den guten Zweck zu erspielen. Weitere Stars im «Prominenten–Special» sind ausserdem Sänger Sasha (51), Fussballexperte Reiner Calmund (74) und Komiker Torsten Sträter (57).