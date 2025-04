«Amrum»: Fatih Akins Film feiert in Cannes Weltpremiere

Deutscher Film im Wettbewerb

Im diesjährigen Cannes–Wettbewerb ist unter anderem das Drama «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski (Kinostart: 11. September 2025), das als einziger deutscher Film ins Rennen geht. Daneben sind unter anderem Wes Andersons (55) «The Phoenician Scheme», Richard Linklaters (64) «Nouvelle Vague», Ari Asters (38) «Eddington» oder Tarik Salehs (53) «Eagles of the Republic» im Hauptwettbewerb zu finden. In der Reihe «Un Certain Regard» werden mit «Urchin» und «Eleanor the Great» die Regiedebüts von Harris Dickinson (28) und Scarlett Johansson (40) gezeigt.