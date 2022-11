«Amsterdam»: Viele Starköche verderben den Verschwörungsbrei

Plot beruht auf wahren Begebenheiten

Die Spurensuche nimmt die Kinobesucher mit in die amerikanische Geschichte. 1933 versuchten Verschwörer im sogenannten «Business Plot» die US-Regierung zu stürzen und einen Diktator an die Stelle von Franklin D. Roosevelt (1882-1945) zu setzen. Vor diesem düsteren Hintergrund setzt der Film-Plot rund um den Arzt Burt an. Glasauge, Narben und Mordverdacht zum Trotz spielt er den Optimismus auf zwei hinkenden Beinen und fragt Kumpel Harold regelmässig: «Wie sehe ich aus?» Unwillkürlich kommen Gedanken an Peter Falk (1927-2011) auf, der den Grossteil seines Lebens ein Glasauge trug und den ikonischen Detektiv «Columbo» mimte. Zwischen den Ermittlungen findet Burt stets Zeit, an neuartigen Medikamenten zu forschen und die skurrilen Wirkungsweisen an sich selbst zu testen, was immer mal wieder für Schmunzeln sorgt.