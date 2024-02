Amüsante Reaktion: Victoria Beckham möchte noch keine Oma werden

Brooklyn Beckham «super glücklich» mit Nicole Peltz

Victoria Beckham sei es in erster Linie wichtig, dass es ihren Kindern gut ginge, verrät sie in dem Gespräch mit «Vogue» weiter. «Als Mutter ist alles, was man will, dass seine Kinder glücklich sind, oder?» So zeigt sie sich froh über die Ehe ihres ältesten Sprosses Brooklyn, der das Glück mit seiner fünf Jahre älteren Ehefrau gefunden zu haben scheint. «Nicola ist wunderbar und ich finde, sie ist so talentiert und so leidenschaftlich in allem, was sie tut», schwärmt Beckham. «Und sie und Brooklyn machen sich super glücklich, das ist wunderbar zu sehen.»