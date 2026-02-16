Amy Adams fehlt bei Berlinale-Premiere von «At the Sea»

Suchtdrama läuft im Wettbewerb

In «At the Sea» verkörpert Adams eine Frau namens Laura, die nach einem Entzug in das Haus ihrer Familie auf Cape Cod zurückkehrt. Einst das Gesicht der berühmten Tanzkompanie ihres verstorbenen Vaters, hatte sie lange mit einer Alkoholsucht gekämpft, bis ein Autounfall mit ihrem kleinen Sohn an Bord zum Wendepunkt wurde. Nun kehrt sie nüchtern heim, doch ihre Familie ist auf diesen Neuanfang nicht vorbereitet. Ihr Ehemann Martin schwankt zwischen Zuneigung und Misstrauen, Tochter Josie begegnet ihr mit offener Ablehnung.