Amy Schumer kontert Kritik zu ihrem Äusseren

So schreibt Schumer, die in letzter Zeit wegen ihres «aufgequollenen Gesichts» Gesprächsthema war, in ihrem Post: «... und danke euch allen so sehr für die ganzen Meinungen zu meinem Gesicht! Wie alle Frauen geniesse ich Feedback und Diskussionen zu meinem Äusseren für fast 20 Jahre.» Anschliessend erklärt Schumer, dass sie unter der Autoimmunerkrankung Endometriose leidet und in ihrer Welt gerade «einige medizinische und hormonelle Dinge» passieren würden, es ihr aber gut gehe.