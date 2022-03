Amy Schumer spricht offen über ihre Fettabsaugung

In rund drei Wochen wird US-Komikerin Amy Schumer (40) an der Seite von Wanda Sykes (57) und Regina Hall (51) als Moderationstrio durch die 94. Ausgabe der Oscars (27. März) führen. Vor dem Grossevent der internationalen Filmindustrie gewährte die 40-Jährige nun intime Einblicke in ihr Privatleben. Als Gast bei Chelsea Handlers (47) Podcast «Dear Chelsea» sprach sie auch erstmals ausführlich über eine Fettabsaugung, die sie Anfang des Jahres hat durchführen lassen.