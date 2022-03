Amy Schumer will Ukraine-Präsident Selenskyj bei den Oscars zuschalten

Oscar-Gastgeberin Amy Schumer (40) möchte bei der Verleihung des wichtigsten Filmpreises der Welt am 27. März die Aufmerksamkeit auch auf den Ukraine-Krieg lenken. In der «The Drew Barrymore Show» hat die US-Komikerin den Wunsch geäussert, den Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44) virtuell an der Zeremonie teilnehmen zu lassen. «Ich habe das vorgeschlagen. Ich wollte Selenskyj per Satellit oder in einer Aufzeichnung oder irgendwie zuschalten, weil einfach so viele Menschen die Oscars schauen», erklärte Schumer.