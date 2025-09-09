An ALS erkrankter Eric Dane für Emmy-Verleihung bestätigt

Eric Dane kann seinen rechten Arm nicht mehr nutzen

Danes Name wird in einer Bekanntmachung der Academy of Television Arts & Sciences genannt. Der Star hatte im April dieses Jahres erklärt, an amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt zu sein, einer nicht heilbaren Erkrankung des Nervensystems. Im Juni dann enthüllte Dane, dass er bereits massiv von der Krankheit betroffen sei. «Meine linke Seite funktioniert, doch meine rechte Seite hat völlig aufgehört zu arbeiten», schilderte der Schauspieler bei «Good Morning America» seine Symptome, und fügte hinzu: «Ich habe das Gefühl, dass ich in ein paar Monaten auch meine linke Hand nicht mehr haben werde.»