An Bord der «Artemis 2»-Mission: Liam Paynes Name umrundete den Mond

Über die Website der NASA konnten Interessierte ihre Namen einreichen und sich symbolisch als «Passagiere» registrieren. Für jede Anmeldung wurde eine digitale Bordkarte erstellt – auch für Liam Payne. Ein Fanaccount auf der Plattform X teilte ein entsprechendes Bild und schrieb dazu: «Liam Paynes Name ist bis zum Mond geflogen ... dank eines treuen Fans @Annie23703. Das passt so gut, denn er war immer unser Licht. Von der Bühne bis zu den Sternen – er wird immer für uns leuchten. Du begibst dich auf eine neue Reise.» Der Sänger werde immer vermisst werden, hiess es weiter in dem Beitrag.