An der Seite von Robert Pattinson: Jennifer Lawrence strahlt in Cannes

Robert Pattinson spielt ihren Ehemann

In «Die, My Love» stand Lawrence gemeinsam mit Robert Pattinson vor der Kamera, der sich sichtlich gut gelaunt neben seiner Kollegin in Cannes zeigte. Der Thriller der schottischen Regisseurin Lynne Ramsay (55) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ariana Harwicz (47) aus dem Jahr 2017. «Die, My Love» spielt laut «Deadline» im ländlichen Amerika und ist das Porträt einer Frau (Lawrence), «die von Liebe und Wahnsinn verschlungen wird». Robert Pattinson spielt ihren Ehemann und LaKeith Stanfield (33) ihren Liebhaber.