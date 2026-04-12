An ihrem 55. Geburtstag: Brian Krause erinnert an Shannen Doherty

Krause erinnerte sich an die Zeit vor seinem Durchbruch als Leo. Um seine junge Familie finanziell über Wasser zu halten, arbeitete er damals auf dem Bau. Sein Weg zur Rolle war dabei alles andere als gewöhnlich: Nachdem er bereits zehnmal erfolglos bei Star–Produzent Aaron Spelling für verschiedene Serien vorgesprochen hatte, war er beim Casting für «Charmed» frustriert und wütend.