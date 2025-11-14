An seinem 77. Geburtstag: König Charles trotzt dem Regen in Wales

Besondere Geburtstagstorte für Charles

Bevor es weiter zu einer Grundschule ging, erhielt Charles dort noch eine besondere Geburtstagsüberraschung: Der Monarch durfte eine liebevoll gestaltete Geburtstagstorte in Form des Schlosses anschneiden. Zum Abschied wurden König und Königin noch einmal herzlich von der Menge verabschiedet. Und selbst der anhaltende Starkregen konnte Charles nicht davon abhalten, bei einem kurzen Rundgang Hände zu schütteln und mit den Menschen