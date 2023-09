Darum ist Meghan erst jetzt vor Ort

Am 12. September äusserte sich Herzogin Meghan zu ihrer leicht verspäteten Ankunft auf dem «Friends @ Home Event» in Düsseldorf: «Es ist so besonders, hier zu sein, und es tut mir leid, dass ich etwas zu spät zur Party erschienen bin», zitiert «People» die Herzogin. So habe sie sich etwas länger als zunächst vorgesehen noch um «die Kleinen» – Sohn Archie (4) und Tochter Lilibet (2) – kümmern müssen.