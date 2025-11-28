An Thanksgiving: Amber Heard zeigt seltenes Foto von Tochter Oonagh

Amber Heard (39) hat ihre Instagram–Follower mit einem seltenen Foto ihrer Tochter Oonagh überrascht. An Thanksgiving teilte die Schauspielerin einige Rückblicke aus den vergangenen Jahren. Während Heard auf den meisten Bildern allein zu sehen ist, zeigt der sechste Schnappschuss ihre 2021 geborene Tochter. Oonagh sitzt mit einem bunten Lätzchen am gedeckten Tisch. Einen Arm streckt sie in die Höhe, mit dem anderen hält sie ihren Stuhl fest. Ihre blonden Haare sind zu einem hohen Zopf gebunden. Heard ist gerade offenbar dabei, ihren Teller zu befüllen.