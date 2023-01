An Till Lindemanns Geburtstag: Statue des Rammstein-Sängers gestohlen

Erst am gestrigen Dienstag hatte ein unter dem Namen Roxxy Roxx bekannter Künstler in Rostock eine Statue zu Ehren des Rammstein-Sängers Till Lindemann (60) aufgestellt. Nur einen Tag später - am 60. Geburtstag Lindemanns - meldet die Rostocker Polizei nun den Diebstahl des Kunstwerks. «Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann, die erst einen Tag zuvor in Rostock Evershagen aufgestellt worden war, ist entwendet worden», heisst es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock.